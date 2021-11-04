'AKP’li Belediye Başkanı oğlunu sınava makam aracıyla götürdü' iddiası

Kahramanmaraş'taki AKP’li Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker'in oğlunu Kayseri'de yapılan Polis Meslek Eğitim Merkez (POMEM) mülakatına makam aracıyla götürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Eker'in resmi plakalı araçla özel işlerini yapması eleştirilirken, görüntülerin ardından Eker'in oğlunu torpille POMEM'e yerleştirdiği de iddia edildi.

Belediye yetkilisinden açıklama: İstesem ben de fotomontaj edebilirim

soL'un ulaştığı Ekinözü Belediyesi yetkilileriyse ilginç açıklamalarda bulundu. Söz konusu paylaşımı görmediğini söyleyen yetkili buna rağmen paylaşımın doğru olmadığını söyleyerek, "İstesem ben de foto" dedi. Görmediği paylaşım için "Aracın resmi plakası yok" diyen yetkili şöyle konuştu:

"Başkan bey resmi araçla Kayseri'ye gitmedi. İstesem ben de fotomontaj edebilirim oraya makam aracını. Çocuk gitti sınava tabii ama henüz sonuçlar bile açıklanmadı. Aldatmaca bunlar. Zaten başkan beyin resmi aracı Ekinözü'nden dışarı da çıkmaz."

Söz konusu makam aracı

Kayseri POMEM

Usulsüzlükleri anlatan zabıta işten atılmıştı

AKP’li Ekinözü Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Ahmet Yardımcı, belediye başkanın ‘yolsuzluklarını savcıya bildirdiği’ gerekçesiyle görevinden atılmıştı.