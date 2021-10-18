AKP’li belediye başkanı usulsüzlükleri anlatan zabıtayı işten attı

2019 yılında Maraş’ın Ekinözü ilçesinde AKP’li Bilal Eker'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Ahmet Yardımcı şahit olduğu bazı usulsüzlükleri 10 Eylül 2021'de savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; İki sayfa ifade veren Yardımcı'nın sunduğu belgeler için fotoğraf ve bazı ses kayıtları da yer aldı. Belediye Başkanı Eker, hakkında şikayetçi olan zabıtayı önceki gün işten attı. 15 Ekim tarihli iş akdinin feshedildiği yazıda şu görüşlere yer verildi:

‘İlişiğiniz kesildi’

“…Şartları taşımadığınız halde 21/05/2015 tarihinde Ekinözü Belediyesi'ne uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi hükmünden yararlandırılarak sehven açıktan atamanız yapılmıştır. 15/10/2021 tarihi itibari ile atamanıza ilişkin idari işlem geri alınarak Ekinözü Belediyesi ile ilişiğiniz kesilmiştir.”

İşinden olan Ahmet Yardımcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2011 yılında TSK'da sözleşmeli er olarak başladım. O tarihte yeni olduğumuz için ve yasada da belli olmadığı için uzman onbaşı idim. Mart 2015'te TSK'dan ayrıldım. Belediyeye girmek için dilekçe verdim. 21 Mayıs 2015'te işe başladım. 6.5 yıl boyunca çalıştım. Mevcut başkanını usulsüzlüklerini savcılığa anlattıktan sonra çıkışımı verdi. İş akdimi fesh ettikleri belgede ‘sehven' diyor, bu evrak sahteciliği demektir. Bölge idare mahkemesine gitmeyi düşünüyorum.

Ben bu yolsuzlukları ortaya çıkardıktan sonra bunlar oldu. Bu tür usulsüzlük, yolsuzluğu kim yaparsa yapsın benim görüşüm değişmez. Babam olsun yine aynısını yaparım. Pişman değilim. İçim rahat. 2 tane çocuğum var. Eşim ev hanımı. Şimdi illaki geçim derdimiz olacak.”

Ne olmuştu?

2011'de TSK'da göreve başlayan Ahmet Yardımcı, 2015'te ayrılıp AKP'li Kahramanmaraş'ın Ekinözü Belediyesi'ne geçmek için dilekçe vermişti. Ahmet Yardımcı gibi uzman çavuş olan İkram Şahin, Dursun Taşdemir ve Geylani Kaplan da dilekçe ile belediyeye geçtiler.

2017 yılında Şevki Özer tarafından 4 uzman çavuşun geçişi şikayet edildi. Müfettiş Mustafa Pamukoğlu tarafından yapılan inceleme sonrasında atamalarda usulsüzlük olmadığı rapor edildi ve göreve devam ettiler.