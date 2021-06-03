AKP'li meclis üyesi yolsuzluk tespit etti diye şiddete maruz kaldı: Partiden istifa ediyorum

Ankara'da AKP'li Mamak Belediyesi'nin Meclis Üyesi Esra Yılmaz, yayınladığı video ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, Belediye Başkanı Murat Köse'ye tepki göstererek, "Mamak Belediyesi‘ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum" dedi.

Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclis toplantısında AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin söz hakkı vermemesi üzerine yaşanan tartışma ile gündeme gelen Yılmaz, istifa gerekçesini açıklarken "Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yıl üye olduğum AK Parti'den bu yüzden istifa ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 senesinin sonunda bir ay içinde açılmasını istediği Gönül Çarşısına beni koordinatör olarak atadı. Mamak’ta yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik olan bu proje, bir hayır projesiydi.



Çarşıdaki sorumluluğumuz ve çalışma koşullarımız pandemi dolayısıyla iki katı artmışken, Sayın Murat Köse özel kaleminin telefonuyla haber göndererek garip bir üslupla beni aniden izne çıkardı. O dönemde bir takım şaibeli dedikodular belediyemizde yayılmaya başlamış; bunları duyduğumda üstlerime konuyu ilettim.

20 Nisan 2020 tarihinde çarşıyla ilgili bir dosya hazırlamam gerektiğine karar verdim.

Projenin başından beri tıkır tıkır çalışan stok sisteminden veri alacakken sistemle oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine manuel stok sayımı yaptırttım. Ancak Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen personel, dosya hazırlamamızı ısrarla engellemeye çalıştı.

Dosya tamamlanınca bana yapılan bu saldırıların nedenini anladım. Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi.

Uzaklaştırıldığım süre içerisinde Gönül Çarşısı’nda ne yapıldı, nerelere ürün gönderildi, gıda eksikliği var mı, söylentiler doğru mu? Bunları tespit etmeye çalışıyorken cenaze işlerinde çalışan bir personel gelip seçilmiş belediye meclis üyesine hakaret, sinkaflı küfür, baskı ve hatta kıyafetime dahi laf söyleyecek kadar densiz, hadsiz hatta fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aşmıştır.

Ben de yapabileceğim en doğru şeyi yaptım. Kendimi korudum. Bu iki personele dava açtım. Dava dilekçeme cevabınız daha da vahim. Yalan, iftira, dedikodu ve cımbızlanmış ifadelerle dolu. Yazık çok yazık. Sayın Köse kıyafetimi sorgulayacak kadar ileri giden personelimizin yanında durdunuz. Biz kadınlar siyaseti kıyafetimizle yapmıyoruz. Zekamız ve bilgimizle yapıyoruz. Biz kadınlar sizin konu mankenimiz değiliz. Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi‘ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. Dokuz yılımı verdiğim AK Parti’den istifa ediyorum.



