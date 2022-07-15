Vezneciler KYK Yurdu'nda neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerde KYK yurtlarına gelen zamla beraber yurt ücretleri yüzde 80 civarında zamlanmıştı. Hemen ardından kadın öğrencilerin kaldığı, İstanbul Fatih'te bulunan Vezneciler KYK Yurdu'ndaki 4 kişilik odalar ranza sistemiyle beraber 6 kişilik yapıldı. Odalarda artan kişi sayısının yanı sıra yurtlar kapandıktan sonra öğrencilerden ekstra depozito ücretinin istenmesi öğrencileri zor duruma düşürdü. Yurtta kalan ve yurtların yetersizliğinden şikayetçi olan öğrenciler yaşananları soL'a anlattı.

'Odalar sıkışık ve rutubetli'

"Bizler kısa bir süre önce dört kişilik olan odalarımızın ranza sistemiyle altı kişiliğe çıkarılacağını öğrendik. Bu kararın uygulanması, tüm öğrenciler adına pek çok sorun teşkil edecek. Hâlihazırda dört kişilik olan odalarımızda hareket alanımız oldukça kısıtlı. Bu kararın uygulanmasıyla dört kişiye dahi yetmeyen odalarımızda yetersiz alan problemi artacak. Hareketin yanı sıra, kış mevsiminde odayı havalandırmak zor olacak çünkü odanın soğuk olması üst ranzada kalan öğrenciyi rahatsız edecek. Bir diğer sebep, bazı odalarda ciddi anlamda rutubet problemi yaşanması.

Ayrıca bu durum üst ranzadaki öğrencinin rutubete direkt maruz kalması demektir. Ranza sistemine sonradan geçilmesiyle birlikte üst ranzada kalan öğrenci, yatağının altını yani bazayı tam anlamıyla kullanamayacak. Bu durum fazla ağırlık olması sebebiyle alt ranzada kalan öğrenci için de tehlike arz edecek. Zaten sığmakta sorun yaşayan öğrencilerin komodinleri de üst üste konuldu."

'Tuvalet ve duşlar hijyen açısından sorunlu, şu anda bile öğrenciler sıra bekliyor'

"Yurdun mevcut kapasitesinde çamaşır ve kurutma makineleri zaten halihazırda yurtta barınmakta olan öğrencilere bile yetmiyor, öğrenci sayısının artması beraberinde çamaşırhaneyi büyütmeyi gerektirir aksi takdirde var olan aksaklıklar artacak. Her blokta beş banyo ve beş duşakabin var fakat mutlaka her blokta birkaç kabin ya yurt görevlileri tarafından eşya koymak için kullanılıyor ya da aylar süren arıza durumu nedeniyle kullanılma kapalı. Tuvalet ve duşlar hijyen açısından büyük sorun. Mevcut öğrenciler bile tuvalet ve duş sırası beklerken öğrenci sayısının artması yurdun yaşam koşullarını iyice zorlaştıracak.

Etüt odaları ise öğrenci sayısının fazlalığı ve masa sandalye azlığı sebebiyle yetersiz. Sınav haftaları birçok öğrenci sıra bekliyor. Yemekhane ise kahvaltıda tamamen hamur işi var ve yemekler lezzetsiz. Durum menüyü, yemek porsiyonunu, lezzeti, demirbaş sayısını, personel sayısını iyileştirmeyi gerektirirken yurt odasındaki öğrenci sayısının artması bu problemlerin de artması anlamına gelir."

'Bir süre banyo yapmayın'

Salgının yoğun olduğu dönemlerde yönetimin 'Bir süre banyo yapmayın’ önerisiyle gündeme gelen Vezneciler KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda artan vakalar da beraber öğrencileri tedirgin ediyor.

"En önemli faktörlerden biri olarak vaka sayılarının tekrar artış gösterdiği ve gündem olduğu bu günlerde öğrenci sayısının artması, bizim için iki sorunu gündeme getirdi. Öncelikle, geçtiğimiz eğitim yılında yurtta barınan öğrencilerin pozitif çıktığı dönemde yurtta kriz yönetimi yapılmadı ve izolasyon tam anlamıyla sağlanmadı. Ek olarak artan öğrenci sayısı ve odaların büyüklüğünün sınırlı kaldığı göz önünde bulundurulursa bulaş oranının artması kaçınılmaz. Bununla beraber revir desteği de yetersiz.

Sonuç olarak KYK yurtlarında iyileştirmeye gidildiği söylenmekteyken yurdumuzda alınan karar tam tersini gösteriyor. Üniversite öğrencisi genç yurttaşlara bu şartlarda yaşamak layık görülmemeli.’’

'Gençlerin barınma sorununun çözülmesi için hiçbir işe yarar adım atılmıyor'

İstanbul Üniversitesi Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Üyesi Beyza Karataş da konunun bir tercih meselesi olduğunu, ülkede üretim artarken öğrencilerin artan üretim sonucu elde edilen bu kârlılıktan yararlanamadığını söyledi. Karataş şöyle konuştu:

"Ekonomik verilere baktığımızda ülkenin zenginleştiğini görüyoruz. Üretim ve bununla beraber elde edilen kârlılık son dönemde ciddi bir artış gösterdi Ancak bu kârlılığı bizler ne okullarımızda ne evlerimizde ne de yurtlarımızda görüyoruz. Şartlarımız kötüleşiyor, yoksullaşıyoruz. Özellikle büyükşehirlere okumak için gelen gençlerin barınma sorununun çözülmesi için hiçbir işe yarar adım atılmıyor. Veznecilerde uygulanmaya çalışılan yöntem yaranın üstünü kapatıyor. Hükümetin ciddi adımlar atılması gerekli. Ancak bu adımları atmayı tercih etmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Bu dönem bu adımları atmak için TKG, bir seçenek olduğunu tüm ülkede hissettirecektir."