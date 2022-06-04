KYK yurdunda skandal: Yemeklerden çıkanlar öğrencileri şaşırttı

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Yunus Emre KYK yurdunda yemeklerden çıkanlar pes dedirtti. Öğrenciler CİMER'e şikayette bulundu.

soL - Eskişehir

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Yunus Emre KYK yurdunda verilen yemekler sağlıksız olması nedeniyle öğrencilerin tepkisini çekti.

Her öğünde kalitesiz ve pislik içinde gıda maddeleri çıktığını söyleyen öğrencilere yemeklerin yenilemeyecek durumda olduğunu belirtti.

Servis edilen yemeklerin içerisinden çıkanlara tepki gösteren öğrenciler, "Solucan, kıl hatta kelebek ölüsü dahi çıktı. Bazı yemekler iyi pişmemiş halde önümüze getiriliyor" dedi. 

CİMER'e şikayette bulundular

Yemeklerin kalitesine dair CİMER'e şikayette bulunan öğrenciler, seneye aynı kişilerin ihaleyi almasını engelleyeceklerini de duyurdu.

Aynı yurt Mart ayında yaşanan taciz skandalı ile gündeme gelmişti.

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