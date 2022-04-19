Yunus Emre KYK kız öğrenci yurdunda taciz: Kantine kadar girdi

Eskişehir’de dün gece saat 23.30 civarında kimliği belirsiz bir kişi, Anadolu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurduna girerek taciz girişiminde bulundu.

Para teklifinde bulundu

Kampüsün girişinde kendisine kart basan kadın öğrenciyi yurda kadar takip eden şahıs, yurdun kantinine kadar kadın öğrenci ile ilerledi. Kadın öğrencinin peşinden kantine kadar herhangi bir engele takılmaksızın ilerleyen kimliği belirsiz kişi, takip ettiği öğrenciye para teklifinde bulundu. Kadın öğrenci, teklifin ardından kendisine yönelen şahıstan koşarak uzaklaştı. Odasına giren öğrenci, arkadaşlarına durumu bildirdi.

Güvenlik zaafının nedenine dair açıklama yapılmadı

Yurttaki tüm öğrencilerin ayaklanmasıyla beraber harekete geçen yurt yönetimi yaşanan büyük güvenlik zaafının ardından eylem yapmak isteyen öğrencileri konferans salonuna topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde KYK İl Müdürü ve yurt müdürünün gelmesiyle tepkileri sindirmeye çalışan yurt yönetimi, tüm güvenliğin değiştirileceğini ve durumun rektöre bildirileceğini aktardı. Eyleme gerek olmadığını, haklı bir isyan olduğunu belirten müdürler, güvenlik zaafının nedenine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

'Güvenliğimizi yurtlarda ve sokaklarda hemen sağlayın'

Skandalın yaşanmasının ardından olayla ilgili açıklama yayınlayan Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri, üç başlıkta taleplerini belirterek hem yurtta hem sokakta güvenliklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri'nin talepleri şöyle:

Şahıs kimdi, amacı neydi ve aldığı ceza ne oldu açıklayın. İhmalin ya da suistimalin nereden kaynaklandığını açıklayın ve gereğini derhal yapın. Güvenliğimizi hem yurtlarda hem sokaklarda tamamen sağlayın.

Olaya dair bir başka açıklama ise Anadolu Üniversitesi Öğrenci Dayanışma Ağı tarafından yapıldı. Sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Dayanışma Ağı, “Giriş-çıkış saatlerimiz konusunda tavizsiz davranan yurt yönetimi, dileriz aynı çabayı güvenlik hakkında da sarf eder” dedi.