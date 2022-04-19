Devlet protokolünün iki numarası Twitter'da 'Cumhur Frankfurt'la kapıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bir Aktrol'le Twitter'da polemiğe girdi.

'Cumhur Frankfurt' isimli kullanıcı "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış. @MustafaSentop" deyince, Şentop "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" yanıtını verdi.

Şentop daha sonra "Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma" dedi.

'Cumhur Frankfurt'un paralı bir Aktroll olduğu biliniyor. Polemiğin kaynağı olarak tutuklanan İbrahim Haskoloğlu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyaret gösterildi.