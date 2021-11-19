Vestel'in hukuksuzca işten attığı işçi davayı kazandı

İşçi Kadın Meclisleri yaptığı açıklamada Vestel’de haksız yere işten atılan üyeleri Yeliz Kurt’un işe iade davasını kazandığını duyurdu.

Manisa’da yer alan Vestel fabrikasında çalışan Kurt, Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için yapılan basın açıklamasına katıldığı ve Vestel’de koronavirüs önlemlerini gündeme getirmesinin ardından işten atılmıştı.

İşçi Kadın Meclisleri tarafından yapılan basın açıklamasında söz alan Kurt, “Hiç pes etmedik ve davamızın sonuna geldik. İşe iade davasını bugün itibariyle kazanmış bulunmaktayız. Bu zafer işçi kadınların zaferi” ifadelerini kullandı.

