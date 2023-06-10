'Veri sızıntısı' iddiası Meclis’te: Yurttaşların bilgileri nasıl sızdırıldı?

Vatandaşların kimlik numarası, telefon numarası, tapu bilgileri ve adresleri gibi kişisel verilerin açık şekilde yayınlaması skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Skandala ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yakın zaman önce de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve diğer bazı kamu kurumlarının da hacklendiği iddialarının gündeme geldiğini anımsattı.

"Yurttaşlarımızın e-Devlet bilgilerinin internet sitelerinde dolaşması, TC Kimlik no, telefon, adres, tapu bilgileri gibi kişisel verilerinin kolaylıkla art niyetli kişilerin eline geçmesine yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atılmasına neden olacaktır" değerlendirmesinde bulunan Öztunç, Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: