E-Devlet verileri çalındı iddiası: '85 milyonun bilgileri bir internet sitesinde yayımlandı'

Türkiye'de ikamet eden 85 milyon yurttaşın verilerinin ele geçirilerek bir internet sitesinde yayımlandığı belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre bir internet sitesinde sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor.

Bu sitede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan devletin önemli kurumundaki pek çok siyasinin de kişisel bilgilerine yer verildiği belirtildi.

Sözkonusu sitede bu bilgilere ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılırken tapu ve diğer özel bilgiler için ise site ücretli üyelik isteniyor.

Konuya ilişkin halktv.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, "Yakın zaman önce YSK'nın verileri hacklendi. Yine Yemeksepeti'nde milyonlarca kişinin verileri hacklendi. Kimi durumlarda da kurumlar hacklendiklerinin farkına varamıyor. Bu bilgiler elde eden kişiler, bu verileri bir araya getirerek ya satıyor ya da kazanç amaçlı kullanıyor" dedi.

Sansar görüşünün devamında "Burada bilgileri yer alanlar için büyük sıkıntı oluşabilir. Örneğin, bir düşmanınız varsa adresinizi bulur. Sizin adınıza bir yerlere ihbarda bulunulabilir. Yine sizin adınıza alışveriş yapılabilir" diye konuştu.

'Erişim derhal engellenmeli'

Konuyla ilgili olarak Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, "Öncelikle erişimin derhal engellenmesi lazım. Erişimin engellenmesini takiben nereden sızdıysa derhal bir soruşturmayla bu suçu kimin işlediğini bulmaları lazım. Bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.