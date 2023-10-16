Vergiler gelir kapısı oldu: MTV'den 8 ayda 256 milyar liralık gelir

Özel tüketim vergisi kapsamında bulunan motorlu taşıtlar vergisiyle (MTV) petrol ve doğalgaz alınan vergilerin, seçim sonrası ekonomik sorunları aşmak için ciddi şekilde arttığı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından öne sürüldü. Bu kalemlerden alınan vergi gelirlerinin kademeli olarak her ay arttığını ve ağustos ayına gelindiğinde, yani 8 aylık süreç sonunda 3-4 kat gelir artışı yaşandığını ifade etti.

Vergi yükü artışta

Ekonominin üretim yerine vergi ve zamlarla dengelemeye çalışıldığını belirterek, "Hormonlu ekonomi yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapıyor. Hakkaniyetli ve adil bir vergi sistemi şart. Emekliye verdiği 5 bin lira desteği dahi ayırıp çalışanı bu verilenden dahi mahrum kılıp sinekten yağ çıkarmaya uğraşan iktidar, yoksul vatandaşların halini görmezden geliyor" diye konuştu.

Gürer, 2022 yılında MTV'den elde edilen gelir toplamının 167 milyar 141 milyon TL olduğunu, ancak bu yılın ilk 8 ayında elde edilen gelir toplamının 256 milyar 663 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti. Bu gelir kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Her yıl katlanarak artan vergi gelirleri vatandaşın sırtına yük olmaya devam ediyor. 2023 yılında MTV'den tahmini olarak sağlanan gelir 346 milyar TL'dir. Bu rakam, geçen sene elde edilen vergi gelirinin 2 katıdır. Nitekim ek olarak alınan MTV'nin de verilere yansıması sonucu bu rakamın daha da artacağı görülmektedir."

Bir diğer dikkat çeken veri ise 2023 Ocak ayında MTV'den elde edilen gelir tutarının 15 milyar TL iken ağustos ayında bu rakamın %206 artışla 46 milyar TL olarak gerçekleştiği şeklinde konuştu.

Petrol ve vergiler arttı

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV tutarının 2022 yılında toplam 76 milyar 765 milyon TL olduğunu, ancak bu yılın ilk 8 ayında 75 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirten Gürer, geçen yıl elde edilen vergi geliri miktarının bu yılın ilk 8 ayındaki gelirle eşit olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ocak ayında bu kalemde elde edilen vergi geliri tutarı 6 milyar TL iken ağustos ayında bu rakam %350 artışla 27 milyar TL'ye yükseldi. Vatandaşın aracından ayrı vergi alınması, aracının yakıtından ayrı vergi alınması, zaten zor şartlarda geçimini sağlayan vatandaşın yaşamını daha da zorlaştırıyor. Ekim döneminde veya diğer dönemlerde çiftçilerin mazotundan ÖTV ve KDV alınmaması gerektiğini söylüyoruz.”