Vergi artışı ve zamları öngören torba kanun teklifi yasalaştı

Memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar yanında kurumlar vergisini artıran, motorlu taşıtlar vergisini bu yıl için iki katına çıkaran, Cumhurbaşkanı'nın borçlanma yetkisini üç kat artıran, konutlardaki yüzde 25 kira artış sınırını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatan düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre; tüm kamu personeline 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılarak en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltildi.

Emeklilerin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapıldı. Yasalaşan kanun teklifiyle birlikte tüm taşıtlardan 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak. (ANKA)