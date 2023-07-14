Emekli ve memur maaşına zam Meclis'ten geçti: Hesaplara ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi dün, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkacak, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8 bin 77 TL) ilave ödeme yapılacak.

Emekli memur maaşları normalde yüzde 17,55 oranında artacaktı. TBMM’de kabul edilen kanun ile bu şekilde artırılan tutarlara ayrıca yüzde 6,34 oranında zam yapılacak. Böylece emekli memur aylıkları ocak – haziran dönemindeki tutarın üzerine yüzde 25 oranında artırılmış olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için daha önce yüzde 19,77 olarak belirlenen zam oranı da kanunla yüzde 25’e tamamlanacak.

Seyyanen zam yansıtılmayacak

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli memur aylıklarına yansıtılması yönünde düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak Genel Kurul’daki görüşmelerde bu yönde bir değişiklik yapılmadı. Seyyanen zam memurların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansımayacak.

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Habertürk'ün haberine göre, memurların maaşları 15 Temmuz’da yüzde 17,55 zamlı olarak ödenecek. Memurların yüzde 17,55’lik maş zammına ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farkları daha sonra ek bordro ile hesaplarına yatırılacak. Bu ek bordroyla memurlara ayrıca temmuz maaşlarına ilişkin 8 bin 77 TL tutarındaki seyyanen zam da ödenecek.

Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek.

SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ-KUR’lular ise 25-28’i arasında alıyorlar. Kanunun Pazar gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması halinde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 25 zamlı olarak ödenecek.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7 bin 500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7 bin 500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5 bin TL olan kişi haziran ayında 7 bin 500 TL aldı. Bu kişinin 5 bin TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6 bin 250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7 bin 500 TL aylık ödenecek. Ek ödeme dahil kök aylığı 6 bin TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7 bin 500 TL emekli aylığı alacaklar.

Kök aylığı 6 bin 500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8 bin 125 TL, kök aylığı 7 bin TL olanlara 8 bin 750 TL, kök aylığı 7 bin 500 TL olanlara da 9 bin 375 TL aylık ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alanların maaş hesabı

Ölen eşinden veya anne babasından dolayı ölüm aylığı alanlardan haziran ayındaki dul maaşı 3 bin 755 TL, yetim maaşı ise 1.880 TL ve üzerinde olanların eline geçen para temmuz ayında yüzde 25 oranında artacak.

Haziran ayındaki dul maaşı 3 bin 750 TL, yetim maaşı bin 875 TL olanların aylıklarının artıp artmayacağı veya artacaksa ne kadar artacağı aylığın bağlandığı dosyaya göre değişecek.

Ölüm aylığı bağlanan dosyanın kök aylığı 6 bin TL ve altında ise bu kişiden dolayı dul ve yetim aylığı alanlar haziran ayında ne aldılarsa temmuz ayında da aynı aylığı alacaklar. Dosyanın kök aylığı 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında ise bu dosyadan dul ve yetim aylığı alanların eline geçen para temmuz ayında artacak.