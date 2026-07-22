Venezuela’da Rodríguez'den İsrail askerleriyle 'çalışma toplantısı'

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin ardından İsrail ülkeye içinde askerlerinin de yer aldığı bir heyeti “arama-kurtarma” çalışmalarına katılma gerekçesiyle göndermişti.

On binlerce insanı Gazze’de bombaladığı binaların enkazında katleden İsrail devleti, bu adımıyla ABD’nin Ocak’taki saldırısıyla Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırdığı Venezuela’da yeni yönetimle 17 yıl aradan sonra diplomatik ilişki başlatma konusunda hamle yapmış oldu.

İsrail heyeti dün çalışmalarını tamamlayarak ülkeden ayrılırken Maduro sonrası iş başına gelen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez tarafından resmi törenle uğurlandı.

Venezuela’da halen iktidardaki “Bolivarcı” parti PSUV görüşmeyi Instagram hesabından duyurdu, İsrail heyetini “insani yardım ve destek heyeti” diye niteledi.

PSUV duyurdu: Rodríguez'den İsrail heyetiyle 'çalışma toplantısı'

PSUV’un açıklamasına göre Delcy Rodríguez salı günü “ülke genelinde yürüttükleri destek operasyonlarının tamamlanması üzerine İsrail Devleti insani yardım ve destek heyeti üyeleriyle bir çalışma toplantısı” gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Rodríguez’in heyet için resmi bir uğurlama töreni düzenlediği ve sarsıntıdan etkilenen bölgelerde gerçekleştirilen teknik ve lojistik destek dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Görüşmeye Venezuela'daki Yahudi toplumunun da eşlik ettiği belirtilen PSUV açıklamasında İsrail heyetinin “ülkeye destek sağlayan milletler ve çok taraflı kuruluşlar grubunun bir parçası” olduğu kaydedildi.

İsrail ile Venezuela arasında diplomatik ilişkiler 2009 yılında İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından sonlandırılmıştı. 17 yıldır iki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmuyordu.