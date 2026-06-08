Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de

Venezuela’ya 3 Ocak’ta saldıran ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçıran ABD’nin şimdi “iyi geçindiğini” söylediği Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez Hindistan ziyaretinin ardından dün Türkiye’ye geldi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından dün akşam İstanbul Havalimanı'nda karşılanan Delcy Rodriguez bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Rodriguez’in resmi ziyaretinin Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleştiği açıklandı.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

İkili ilişkiler, işbirliğinin derinleştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bugün yaptığı açıklamada Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in, Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirileceğini, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirtmişti.

Duran, görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.