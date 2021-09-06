Venezuela'da komünistlere seçim engeli

Venezuela Komünist Partisi (PCV), Ulusal Seçim Konseyi'nin parti üyesi Eduardo Saman'ın başkent Caracas'ın Libertador Belediyesi için yaptığı başkanlık adaylığını reddettiğini açıkladı.

PCV tarafından yapılan açıklamada, konseyin, Saman'ın adaylığını ikinci kez uzatılan başvuru süresinin sona ermesine bir saat kala reddettiği kaydedildi. Buna göre, Venezuela Komünist Partisi'nin de içinde bulunduğu Halkçı Devrimci Alternatif (APR) koalisyonu, Libertador Belediye Başkanlığı için aday gösteremiyor.

PCV, Saman'ın isminin başka bir bölgeye adaylığı için Libertador adaylığından çekildiğini açıkladı.

Olaya dair Ulusal Seçim Konseyi'nden açıklama beklendiği kaydedilen açıklamaa, "Bu, ilk bakışta APR'nin Caracas'taki adaylığının zayıflatılması için yeni bir girişimi gibi gözüküyor" denildi.

Açıklamada, Caracas'ta APR ve PCV'ye dönük yeni saldırılara karşı hazırlıklı olmak için devrimci hareketlere çağrı yapıldı.