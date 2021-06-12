Venezuela ABD yaptırımları yüzünden aşı almak için ödeme yapamıyor

Venezuelalı yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülke hükümetinin küresel COVAX aşı programına yapılan transferlerin engellenmesi nedeniyle koronavirüs aşıları almak için gereken ödemeyi tamamlayamadığını söyledi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimiz aylarda ABD yaptırımları nedeniyle COVAX programı için ödeme yapamadıklarını söyledi. Ülke Mart ayında gerekli 120 milyon dolarlık ödemenin bir kısmını yapamamıştı.

Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Perşembe günü bir televizyon yayınında, hükümetin dört operasyonun engellenmesi nedeniyle kalan 10 milyon doları ödeyemediğini söyledi.

Rodriguez, "ABD lobisinin arkasına da saklanan finansal sistem, Venezuela nüfusunun bağışıklığını sağlamak için kullanılabilecek kaynakları engelleme gücüne sahip" dedi.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza daha sonra, COVAX'ın İsviçre bankası UBS'den toplam 4,6 milyon dolar tutarındaki dört operasyonun "engellendiği ve soruşturma altında olduğu" bilgisini aldığını belirten bir mektubun kopyasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Konuya ilişkin İngiltere menşeli Reuters, UBS'ten yorum yapması istendiğide, banka yasal ve düzenleyici nedenlerle "potansiyel müşteri ilişkileriyle ilgili konularda yorum yapamayacağını" söyledi.

Venezuela'nın engellenen ödemelerle Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını alması hedefleniyordu.

Maduro hükümeti bu yıl, Washington'un Maduro'ya karşı yaptırımları yoluyla ABD'de dondurulan fonları kullanarak COVAX aşıları için ödeme yapmak üzere ABD'nin vekili "muhalefet lideri" Juan Guaido ile müzakerelere başladı. ABD ve İngiltere Venezuela'nın yurtdışındaki tüm varlıklarına el koyup bunları "Venezuela devlet başkanı" ilan ettikleri Guaido'ya vermişlerdi. Guaido bu parayı lüks hayatı için kullanmakla gündeme gelmişti.

Ancak ABD'nin vekiliyle yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Mart ayında Venezuelalı yetkililer, aşıları kendi başlarına ödemeyi başardıklarını ve o zamandan beri donmuş fonların kullanılmasıyla ilgili görüşmelerden vazgeçtiklerini açıkladı.

Son haftalarda yetkililer, Rusya ve Çin tarafından sağlanan dozları kullanarak sağlık personelini ve yaşlıları aşılamaya başladı.

Venezuela, bugüne kadar 246 bin 764 koronavirüs vakası ve 2 bin 764 ölüm bildirdi.