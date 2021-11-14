Venezuela'da 12 bin müzisyen, 'dünyanın en büyük orkestrası' rekoru için çaldı

Venezuela'da Simon Bolivar Gençlik ve Çocuk Orkestraları ve Koroları Sistemi'nden (El Sistema) 12 bin müzisyen Cumartesi akşamı başkent Karakas'ta "dünyanın en büyük orkestrası" rekorunu kırmak için bir araya geldi.

Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'nin bahçesinde bir araya gelen müzisyenler Çaykovski'nin Slav Marşı'nı yorumladı. Performans yaklaşık 12 dakika sürdü.

Performansı izleyen 260 denetçi ve bağımsız gözlemciler gözlemlerini Guinness Dünya Rekorları merkezine iletecek. Guinness rekor kararını 10 gün içinde verecek.

Halihazırda dünyanın en büyük orkestrası rekoru, 2019 yılında St. Petersburg'da Rusya ulusal marşını çalan 8 bin 907 müzisyenden oluşan orkestranın elinde bulunuyor.