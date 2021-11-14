Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Bulutsuzluk Özlemi - Bedreddin

Bulutsuzluk Özlemi’nin 10. albümünü olan çalışma, Nâzım Hikmet’in "Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı" adlı eserinden bestelenmiştir. Nâzım Hikmet’in 1936 yılında yayınladığı bu eser, beşinci Osmanlı padişahı olan Çelebi Mehmed’e karşı ayaklanan Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in hikayesini anlatmaktadır.

Nâzım Hikmet eserin yapısını şöyle ifade etmektedir:

"Bir sıra poemin sonuncusu Bedreddin Destanı'dır. Burada şekil bakımından, halk vezni unsurları, divan edebiyatı unsurları bence azami haddinde kullanılmıştır. Diğer taraftan bu kitap, şekil bakımından, o zamana kadar elde edebildiğim bütün şekil imkânlarının bir muhasebesiydi. Bu kitapta, biraz aceleye gelen ve ancak yarısı yazılabilen bu kitapçıkta, şekil bakımından bütün merhalelerimi, bazen bir parçada, bazen ayrı ayrı parçalarda kullanmak istedim. Bu kitaptan sonra, şekil meseleleri, hele hapise girdikten sonra, kafamda bir kat daha berraklaştı."

Osmanlı padişahı I. Bayezid’in ölümünün ardından çocukları arasında başlayan taht kavgası, Çelebi Mehmed’in galibiyetiyle sonuçlanınca Osmanlı’da bir tasfiye süreci başlar. Dönemin koşullarında Çelebi Mehmed’e göre daha adil ve ilerici bir pozisyonda yer alan Musa Çelebi’nin, Edirne’de hükümdarlığını ilan etmesinin ardından kazaskerliğe atadığı Şeyh Bedreddin de Musa Çelebi’nin bu yenilgisinin ardından yaşanan tasfiye sürecinde görevinden alınır ve sürgüne gönderilir.

Bedreddin’in yakın müritlerinden biri olan Börklüce Mustafa, sürgünün ardından Aydın’a geçer ve burada Osmanlı yönetiminden şikayet eden köylüleri yanına alarak Karaburun Yarımadası’nda bir isyan başlatır. Bölgeye gönderilen ilk Osmanlı birlikleri, isyanı bastırmada başarısız olunca Çelebi Mehmed, oğlu Murat’ı isyanı bastırmak üzere görevlendirir. İsyan, Börklüce Mustafa’nın gözleri önünde binlerce isyancının kılıçtan geçirilmesiyle bastırılır. Börklüce Mustafa ise çarmıha gerilerek öldürülür. Börklüce Mustafa’nın öncülüğünde gerçekleşen bu ayaklanma ile eş zamanlı olarak Bedreddin’in bir diğer takipçisi olan Torlak Kemal, Manisa dolaylarında bir başka halk isyanına önderlik eder. Bu isyan da kanla bastırılır. Bu iki isyanın Bedreddin’in onayı ile gerçekleşip gerçekleşmediği belirsiz olmakla birlikte iki isyana önderlik eden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in, Şeyh Bedreddin’in en yakın müritleri oldukları konusunda tüm kaynaklar hemfikirdir. Bu isyanların yenilgisinin ardından Bedreddin gizlice Rumeli'ye geçer. Alevi Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde propaganda faaliyetleri yürütürken Osmanlı kuvvetleri tarafından yakalanıp Serez'e, padişah Çelebi Mehmed'in huzuruna getirilir. Şeyh Bedreddin 1420'de Serez çarşısında idam edilmiştir.

Nâzım Hikmet’in "Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı" adlı eseri, Türkiye’de çeşitli müzik türlerinde bestelenmiştir. Bugün köşemize taşıdığımız Bulutsuzluk Özlemi’nin "Bedreddin" albümü, Nâzım Hikmet’in bu destansı şiiri için yapılmış en özgün müzikal çalışmalardan biridir. 1984 yılında kurulan Bulutsuzluk Özlemi gerek Türkçe sözlü özgün rock müzik üretimine, gerekse Türkiye’deki sol-protest müziğin yeni bir doğrultu ve soluk kazanmasına öncülük etmiş en önemli gruplarındandır.

Albümde yer alan şarkılardan örnekler:

İznik Kasabası

Torlak Kemal

Hep Bir Ağızdan

Dostlar Bırakın Beni

Boynu Vurulacak İki Bin Adam

25 şarkıdan oluşan albümün tamamı şu linkten dinlenebilir.