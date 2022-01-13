Venezuela Komünist Partisi'nden Jose Urbina cinayetine ilişkin açıklama

Venezuela Komünist Partisi, üyesi gazeteci Jose Urbina'nın, 10 Ocak Pazartesi günü ülkenin batısındaki Apure eyaletindeki evinde uğradığı cinayet sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kasım 2021’de kamera önüne geçerek kamuoyuna açıklama yapan Urbina, Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) komutanı olduğu iddia edilen bir kişiden tehditler aldığını belirterek başına bir şey geldiği takdirde sorumlusunun Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü olacağını ilan etmişti.

Komşu Kolombiya sınırında bulunan Puerto Paez kasabasındaki toplulukları, insan hakları ihlalleri karşısında savunmak için yürüttüğü siyasi ve toplumsal faaliyetleri nedeniyle Ulusal Muhafız Birlikleri tarafından baskıya uğrayan gazeteci Jose Urbina geçtiğimiz 10 Ocak tarihinde Apure’de yaşamını yitirdi.

"Bu alçakça cinayet karşısında adalet talep ediyoruz" açıklamasını yapan Venezuela Komünist Partisi mücadeleye devam etme sözü verdi ve partiye karşı yürütülen kasıtlı baskı kampanyasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Jose Urbina’nın devlet güvenlik görevlileri tarafından fiziksel tehditlere maruz kaldığını ifade eden Venezuela Komünist Partisi, yaptığı basın açıklamasında cinayet olarak nitelendirdiği olayı kınadı ve saldırının faillerinin bulunması için "derhal ve kapsamlı soruşturma" talep etti. Şu ana kadar yetkililerden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.