Venezuela Devlet Başkanı Maduro Katar'da

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Afrika, Asya ve Avrupa turu kapsamında Katar'ı ziyaret ediyor.

Maduro turunun 5. durağı olan Katar'da Salı günü, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi tarafından karşılandı.

Maduro Katar'dan önce Türkiye, Cezayir, İran ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.

teleSUR'daki habere göre Maduro Katar'da bilim, teknoloji, tarım, taşımacılık, enerji, turizm ve kültür alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi için görüşmeler yapacak.

Maduro ve Katarlı yetkililer ayrıca ikili ilişkileri ele alacak, bölgesel ve uluslararası durumla ilgili konuları görüşecek.

Maduro son olarak Ekim 2016'da bir dizi ülkeye düzenlediği tur kapsamında Katar'ı ziyaret etmiş, OPEC içinde "adil petrol fiyatları" konusunda uzlaşma sağlanması konusunda görüşmeler yapmıştı.