Maduro, İran Devlet Başkanı Reisi'yle bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüştü. Görüşme sırasında İran ile Venezuela arasında petrol, petrokimya, ekonomi ve turizm sektörleri ile kültürel ve siyasi alanları kapsayan 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

İran menşeli IRNA'nın haberine göre, Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Reisi, ''Beyaz Saray Sözcüsünün İran'a karşı maksimum baskı politikasının yenilgiye uğradığını açıklaması, İran halkının örnek direnişini göstermekle birlikte ABD'nin hezimete uğradığını gözler önüne sermektedir'' diye belirtti.

İran-Venezuela ilişkilerinin stratejik boyutta olduğuna dikkati çeken Reisi, ''İki ülke arasında imzalanan 20 yıllık işbirliği anlaşması da bu kararlılığın kanıtıdır'' değerlendirmesinde bulundu. İran'ın dış politikasında daima bağımsız ülkelerle ilişkilere önem verdiğini belirten Reisi, Venezuela'nın emperyalizme karşı direndiğini ve örnek bir direniş sergilediğini söyledi.

Reisi, İran'a karşı 43 yıldır tehdit ve yaptırımların uygulandığını söylerken, ''Venezuela da zor yıllardan geçti, ancak bu ülke ile halkının iradesi, düşmana karşı direnmekti ve bu doğrultuda hareket etmişlerdir'' diye konuştu.

'İran ile yakın işbirliği içerisindeyiz'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Savunma, petrol ve petrokimya başta olmak üzere tüm alanlarda İran ile yakın işbirliği içerisindeyiz ve 18 Temmuz'dan itibaren Tahran-Karakas arasında doğrudan uçak seferlerinin düzenlenmesini öngörüyoruz'' dedi. Maduro, ''Bu uçuşla iki ülke arasındaki turizm rotası açılabilir, zira Venezuela eşsiz doğaya sahip'' diye ekledi.