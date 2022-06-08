Türkiye ve Venezuela arasında 3 farklı anlaşma imzalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro arasındaki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bugün bir araya geldi. Erdoğan ve Maduro, baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin ardından mutabakat metinlerine imza attı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmenin ardından, “Venezuela’ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım” dedi.

Maduro ise “Bankacılık için, gaz için, altın için, kömür için Türk yatırımcıları Venezuela’ya gelsin. Yasal bütün politik, ekonomik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum” diye konuştu.

Bakanlar 3 farklı anlaşmayı imzaladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" anlaşması imzalandı.

İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imzalandı.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği ve Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imzalandı.