Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'de

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros, bugün yapacağı resmi ziyaretler için Ankara'ya geldi. Maduro'yu Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir heyet karşıladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Türkiye'nin güzel şehri Ankara'ya vardık... Kardeş milletin topraklarında bu uluslararası geziye başlamak içimi mutlulukla dolduruyor. Bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve sevgi için teşekkür ederim. Halklarımız arasındaki birlik ve iş birliği bağlarını pekiştireceğimize eminim" dedi.

Maduro ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandı. Maduro ve Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler, ekonomik iş birliği ve bölgesel konuların konuşulacağı belirtildi.

Maduro, en son dört sene önce Türkiye'ye resmi ziyaret için gelmişti. Nicolas Maduro, ABD'de devam eden 9. Amerikan Devletleri Zirvesi'ne davet edilmemişti.