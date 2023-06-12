Velilerden okullara imam görevlendirilmesine karşı dilekçe: 'Protokolü derhal iptal edin'

İzmir’in Karaburun ilçesinde okullarda 'manevi danışman' adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı görevlendirilmesine olanak sağlayan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesini protesto etti.

Karaburunlular İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe gönderdi. Gönderilen dilekçede, söz konusu işlemin anayasada güvence altına alınan laiklik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

'Eşitlik ilkesine aykırı'

Birgün'de yer alan habere göre dilekçede, "Söz konusu uygulama açıkça eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa'nın başlangıç hükümlerinde her yurttaşın temel hak ve hürriyetlerinden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanabilmesi; onurlu bir hayat sürdürebilmesi ile maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu güvence altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede ayrıca, ÇEDES projesinin uygulamasının derhal sonlandırılması ve iptali talep edildi.