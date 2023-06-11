Bademler Köyü'nde okullara din görevlisi atanmasına karşı protesto

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Müftülüğü arasında yapılan protokol ile “manevi danışmanlık” hizmeti adı altında okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi atandı.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Köyü'nde bulunan okula da prokol kapsamında din görevlisi atanmasının ardından Bademler Köyü'ndeki veliler, köy meydanında bir protesto düzenledi.

Köy halkının yüksek katılımı ile gerçekleşen eyleme, bölgedeki aydınlanmacı dernekler ve sol partiler de destek verdi.

Bademler Köyü okulu velileri adına konuşarak söz konusu atamayı protesto eden Serkan Bulut, konuşamasında çağdaş, bilimsel, laik, akılcı ve karma eğitim vurgusu yaptı.

Protesto sırasında sıkça laiklik vurgulu sloganlar atıldı.