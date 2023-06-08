Semt evleri okullarda 'manevi danışman' dayatmasına karşı mücadeleyi büyütüyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle 842 okula "manevi danışman" adı altında din görevlisi atanmıştı. Yapılan atamalara karşı tepkiler artıyor.

Tepkilerin merkezinde İzmir'deki semt evleri duruyor. Öğrenci velileri, bulundukları bölgelerdeki semt evlerinde bir araya gelerek mücadele başlıklarını tartışıyorlar.

İlk olarak bir dilekçe örneği hazırlayıp çevrelerindeki velilere imzalatarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini belirten öğrenci velileri, herkesi semt evlerine davet ederek mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyor.

Dilekçe metni