Veliler Tekirdağ'daki kreş skandalına dair konuştu: 'Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi'

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle, aileler suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kreşteki iki öğretmenin ise işine son verilmişti.

İHA'nın haberine göre; şiddet olayının gündeme gelmesinin ardından veliler konuya ilişkin açıklamada bulundu.

'Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi'

Şiddete maruz kalan D.E’nin annesi E.E., şunları söyledi:

"Kızım okuldan geldiğinde bebeği ile birlikte uyuyacaktık. Kızım, bebeği uyumadığı için bağlamamız gerektiğini anlattı. Çok şaşırdım. Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız' dedi. 'Peki neden bağlıyoruz?' dedim. 'Kalkamıyor' dedi. Bu oyunu kızım ile tekrarladım. Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi.

Çünkü başka öğretmenlerini anlatmıyordu. Sadece S. ve B. öğretmeni anlatıyordu. Kızıma bunları kimlere yaptıklarını sorduğumda arkadaşlarının adlarını veriyordu. Öğrenci velilerine ulaşmak için bir grup kurdum. Okul yönetimi ve OSB yönetimi ile görüşmek için gittiğimizde bize randevu verilmedi. Ertesi gün gittik. Bize görüntülerin izlendiğini, böyle bir şeyin olmadığını, öğretmenin 4 yıldır görev yaptığını ifade etti müdire hanım.

Kendi çocuğunu da bu öğretmene emanet ettiğini söyledi. Biz de çocuklarımızın neden böyle şeyler söylediğini, neden böyle davrandığını sorduğumuzda, ‘Bilemiyorum, hayal gücü. Benim çocuğum da burada. Akşama kadar görmüyorum ama öğretmenlerinin ne kadar iyi olduğunu biliyorum’ dedi."

'Oğluma çok aşırı derece darbeler uygulanmış'

C.A. isimli öğrencinin annesi yaşanan olaylar karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben bu olayı ilk duyduğumda çocuğuma sordum. Oğlum el bağlama olayını onaylamayınca çok üzerinde durmadım. Ama arkadaşlar bana ulaştığında ve görüntüleri izlettiğinde olayların bu boyutta olduğunu gördüm. Benim oğluma da çok aşırı derece darbeler uygulanmış. Kafasını eğmesine rağmen şiddetli şekilde vuruyorlar. Oğlum kafasını tutarak ağlamaya başlıyor, yüzünü siliyor.

Medyada yayınlananların dışında daha fazla şiddet görüntüleri izledik. Bu olaylara göz yumanlar nasıl bir anne aklım ermiyor? Bu olay ortaya çıktıktan sonra çocuğumuzu okuldan aldık. Çocuğumuza eşimle birlikte bu olanları sorduk. 'Oğlum okulda ne yapıyorsunuz, gel bana anlat' diye sorduk. Baştan anlatmak istemedi, korktu. 'Gel biz senin yanındayız, oyun oynuyoruz' diye sorduğumuzda anlatmaya başladı. ‘Öğretmen benim kafama ve karnıma vuruyor’ dedi."

'Veliler şiddet uygulayan bu öğretmenden özür dilemek zorunda kalıyor'

C.A’nın babası ise, yöneticilerin bu olayların yalan olduğunu, çocukların bir sorun yaşamadığını söylediğini ve bazı öğrenci velilerine öğretmenden özür dilettiklerini söyledi:

"Biz bu olayı E.E’den öğrendiğimizde şok olduk. Görüntüleri izledik. Normalde okuldan geldiğinde neler yaptıklarını, öğretmenin bağırıp bağırmadığını sorduğumda yaşadıkları ile ilgili konuşmayan oğlum bir gün geldi, bana sarılarak, korkarak defalarca kafasına vurduklarını, karnına vurduklarını, ellerine vurduklarını söyledi. Bu olay sürecince veliler yöneticiler ile konuşmaya gidiyor. İdari yöneticiler de S. isimli kadın velilere, ‘Çocuklarınızı gönül rahatlığı ile gönderebilirsiniz. Böyle şeyler yaşanmıyor’ demiş.

Hatta veliler şiddet uygulayan bu öğretmenden özür dilemek zorunda kalıyor. Veliler OSB yönetimine gittiklerinde tek taraflı fesih belgesi geliyor. Mail olarak gönderiyorlar. Biz ondan sonra çocuğumuzu okuldan aldık. Biz bu olanları sorduğumuzda çocuk değişti. Çocuğum stres yapmaya başladı. Uyurken, oynarken değişik hareketler yapmaya başladı."

'Bunlar insan olamazlar'

C.A’nın yaşadığı şiddetin detaylarına değinen anne, "Ben arkadaşlarından ‘karanlık oda’ diye duydum. Oğlum gel hadi oyun oynayalım, hadi gel karanlık odalarda oynayalım dediğimde, ‘Dolaba mı gireceğiz?’ dedi. Dolap dediği yerin sürgülü yatakları koydukları yer olduğunu düşünüyorum. O şekilde söyledi, dolaba mı gireceğiz dedi. Bu olayları öğrendikten sonra yöneticilerle konuşmaya gittiğimiz zaman hepimizin sözleşmesi feshedildi. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Bunlar insan olamazlar. Anne olmayı geçtim, bunlar insan bile değiller. Bunu bir anne olarak sen nasıl yaptın? Anlamıyorum. Bunu kendi çocuğunun gözleri önünde yapıyor. Bizim daha görmediğimiz birçok alan var. Dışarısı var, park alanı var" ifadesini kullandı.