'Çocukların ellerini arkadan bağlayıp uyutan' kreşe savcılık soruşturma başlattı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle, aileler suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kreşteki iki öğretmenin ise işine son verildi.

DHA'nın haberine göre; olay, temmuz ayında Kapaklı'da bulunan ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde meydana geldi. Anne E.E., evde kızı D.E.'nin oynadığı bebeğini ellerini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutması üzerine şüphelendi. Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi. Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi ve diğer velilerle irtibata geçti. E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek istedi. Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine durumu mail ile bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Savcılık kamera kayıtlarına el koyarak, incelemeye aldı. Görüntülerde, çocuklara yönelik şiddet eylemeleri tespit edildi.

Görüntülerin incelenmesinin ardından yedi veli, öğretmenler S.M. ve B.Y. ile kreş idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin soruşturması sürerken, kreş yönetimi, olayın duyulmasının ardından iki öğretmenin görevine son verdi. Velilerin cep telefonlarına kreşten gönderilen mesajlarda ise, "Sevgili velilerimiz. Görüntüleri üzüntüyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu öğretmenlerimizin işine son verilmiştir. Hukuki süreç başlamıştır, konuyla ilgili detaylı açıklama üst yönetim tarafından yapılacaktır" denildi.

ÇOSB yönetiminden konuya ilişkin yazılı açıklama da yapıldı. Bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOBS Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili basında yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilerek, “Görüntülerdeki konu, yargıya intikal ettirilmiş olup, bölge müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların, işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir. Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük bir titizlikle üzerinde durduğumuz konuyla ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.