Bakan Yanık'tan çocuk istismarıyla ilgili günler sonra açıklama

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

Cumhuriyet'teki habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili günler sonra açıklamalarda bulundu.

'Çocuk istismarı siyasetin konusu değil'

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücadele var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım."