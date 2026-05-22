Veli Ağbaba'nın tutuklu şoförüne günlerdir ulaşılamıyor: 'Görüştürmemek için adeta kaçırıyorlar'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın gözaltındaki şoförü Gökhan Cumalı’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Çağlayan Adliyesinden Silivri Cezaevine sevk edildiği söylenen Cumalı’nın izini süren Avukatı Doğa Can Coşar, 4 gündür müvekkiline ulaşamadığını belirterek, "Bu durum açıkça eziyettir, müvekkilimin hayatından endişe ediyoruz" dedi. Coşar müvekkilinin 19 Mayıs tarihinden beri görüşme talep eden farklı avukatlarla görüştürülmediğini ve her avukata "Kurum dışında" olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

'Müvekkilimi benimle görüştürmemek için adeta kaçırıyorlar'

Evrensel'den Dilan Temiz'in haberine göre, bugün sabah saatlerinde Silivri'ye gelen Avukat Doğa Can Coşar'a yine "Cumalı’nın kurum dışında" olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine Çağlayan Adliyesine giden Coşar burada, “İfadesinin alınması için getirildi" yanıtını aldı. Ancak bu defa da ‘savcının ifade almaktan vazgeçtiği’ söylendi. Coşar, “Müvekkilimi benimle görüştürmemek için adeta kaçırıyorlar" dedi.

'Yanında avukatı olmadan alınan ifadelerin hiçbiri hukuki değil'

Gökhan Cumalı'nın Avukatı Doğa Can Coşar müvekkiline ulaşamadıklarını, Cezaevi Müdürü ile görüştüklerinde ise Çağlayan Adliyesinden Silivri'ye aktarıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. Ancak Coşar, iki nokta arasındaki mesafeye rağmen transferin 4-5 saattir tamamlanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Coşar "Neden avukatıyla görüştürülmüyor? Yanında avukatı olmadan alınan ifadelerin hiçbiri hukuki değildir" dedi.

Gökhan Cumalı neden tutuklu?

İktidar medyasında Gökhan Cumalı’nın, Veli Ağbaba’nın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ailesinin de şoförlüğünü yaptığına dair iddialar yer almıştı. AKP'li Şamil Tayyar ise Cumalı'nın gözaltı işlemi sırasında el konulan dijital materyallerle ilgili hazırlanan bir bilirkişi raporu olduğunu öne sürmüştü. İddialar arasında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya Cumalı aracılığıyla Mart 2024 yerel seçimlerinden önce 200 bin dolar ödeme yapıldığı iddiası da bulunuyor.

Silivri 3 numaralı cezaevi kurum müdürü bilgi vermekten kaçındı

Müvekkilinin durumunu öğrenmek için Silivri 3 numaralı Cezaevi Müdürü ile telefonda görüşen Avukat Doğa Can Coşar, Başsavcı vekilinin Cumalı’yı saatler önce adliyeden sevk ettiğini belirtmesine rağmen cezaevine hâlâ giriş yapılmamış olmasına tepki gösterdi. Coşar, cezaevi yönetimine şu sözlerle seslendi:

Madem bu adam yolda, sevk eden askerin, komutanın bilgisi sizdedir. Nerede olduğunu size söylesinler. Kaç saatte gelecek? Basın burada 'Gökhan Cumalı nerede?' diye soruyor. Kurumdaki her kişi sizin emanetinizdir. 2 saatlik yolu 7 saatte getiriyorsanız bu eziyettir, eziyet de bir suçtur. Burada 14 aylık bebeği olan bir anne, bir eş bekliyor. Bilgi vermekten neden imtina ediyorsunuz?

'Avukatıyla görüştürülmüyor'

Çağlayan Başsavcı vekili ile yaptığı görüşmeden sonuç alamayan Avukat Coşar, kurum müdürü ile de görüştü.

Coşar, "Buraya geliyoruz 'yok' deniyor, adliyeye gidiyoruz 'yok' deniyor. Başsavcı vekili 4 saat önce yola çıkarıldığını söylüyor ancak cezaevi müdürü 'gün içinde gelir' diyerek bizi geçiştiriyor ve komutanı aramayı reddediyor. Bu belirsizlik kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'Modern işkenceye maruz bırakılıyor'

CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı ve CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun da, Gökhan Cumalı’ya dört gündür ulaşılamadığını söyledi. Uzun, yaşananların "hukuk devletiyle açıklanamayacağını" belirterek, "Gözaltında bulunan ve avukatlarından özellikle kaçırılan bir şüpheli, görüştürülmemek suretiyle modern işkenceye maruz bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

