Vecdet Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ittifakın resmen sona erdiğini söyledi.

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını hatırlatan Öz, "21 yılda ülkeyi bu hale getirenin yeniden ümit olması mümkün değil. O yüzden, bizim arkadaşlarımız da ben de bunu kabullenemiyorum. Dolayısıyla bizi temsil etmiyor. Ziyareti kendi tasarrufudur; bizimle bir ilgisi yoktur" diye konuştu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Vecdet Öz şunları söyledi:

"- Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz.

- Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımız açıkladık.

- İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.

- Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk. 21 yılda ülkeyi bu hale getirenin yeniden ümit olması mümkün değil. O yüzden, bizim arkadaşlarımız da ben de bunu kabullenemiyorum. Dolayısıyla bizi temsil etmiyor. Ziyareti kendi tasarrufudur; bizimle bir ilgisi yoktur. Saygı duyarız."