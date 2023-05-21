Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş yarın görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 5,17 oy olan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve ittifak ortağı Zafer Partisi seçimin ikinci turuna ilişkin henüz karar açıklamazken, konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor.

İkinci tura ilişkin kararın yarın açıklanması beklenirken Özdağ ile Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşeceği öğrenildi.

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada, Özdağ ve Kurtulmuş'un Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşmenin basına kapalı olacağı belirtildi.