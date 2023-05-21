Kulis: Ümit Özdağ 'Sinan Oğan'la yollarımız ayrılabilir' dedi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yüzde 5,17 oy alan ve ikinci tura çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’dan birini destekleme kararı açıklaması beklenen Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği toplantıya dikkati çekti.

Söz konusu görüşmeden Oğan’ın Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmeden söz etmemesine dikkati çeken Öztürk, edindiği kulis bilgileri şöyle aktardı:

"Oğan, Ümit Özdağ'ı telefonla arayıp Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle görüşmek istediğini bildirdiğinde, Özdağ 'Görüşebilirsiniz' dedi. Kahvaltıda, Oğan'ın bakanla yaptığı görüşmeden hiç söz etmemesi, sanki tesadüfen İstanbul'a gitmiş, Cumhurbaşkanı orada bulunduğu saatte aramış gibi bir hava doğurdu. Oğan, Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra dün Özdağ'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın kendilerini desteklemesini istediğini, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bugün-yarın Özdağ'ı ve kendisini ziyaret edeceğini belirtti.

Ümit Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında, Sinan Oğan'la yollarının ayrılabileceğini, ancak iletişimin devam edeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı kişilerin devreye girmesiyle 'zorlamayla görüştüğünü', kazanacak bir durum görmediği için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, desteklemeleri karşılığında herhangi bir vaatte de bulunmadı.”