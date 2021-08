Vatandaşın bankalara, finansman şirketlerine ve TOKİ'ye toplam borcu 988,5 milyar lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun 988,5 milyar lirayı ulaştığına da dikkat çekerek, “Bu rakam da kişiler dağıttığınızda nerede ise her bir vatandaşımızın, bankalara ortalama 12 bin TL borçlu olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.

Gürer, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan haftalık borç hareketliliğine ilişkin istatistiki veriler üzerinden yaptığı değerlendirmede, 6-13 Ağustos tarihleri arasında, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan borçlarının 7,5 milyar TL arttığını belirtti.

7,5 milyar lira olarak artan bir haftalık borcun 83 milyon yurttaşa yayıldığında her yurttaşın, her hafta ortalama 90 lira borçlandığına işaret eden Gürer, “Rakamı güne böldüğümüzde, finans şirketlerine ve bankalara, her yurttaşımız nerede ise günde ortalama 13 lira borçlanıyor. Her vatandaş saat başı 60 kuruş borca giriyor” diye konuştu.

Gürer, resmi verilerden elde edilen sonuçlara göre, 6-13 Ağustos tarihleri arasında 7,5 milyar TL daha artarak, 931,8 milyar liraya yükselen borcun 20,2 milyar TL’sinin vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluştuğuna da vurgu yaptı.

Toplam borç 988,5 milyar lirayı geçti

Yurttaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının da 14,8 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden, 5,4 milyar TL’sinin de kredi kartlarından olmak üzere toplam 20,2 milyar lira düzeyinde olduğunu söyleyen Gürer, yurttaşların taksitli konut alımları nedeniyle Toplu Konut İdaresine (TOKİ) olan borçlarının 26,4 milyar TL düzeyinde bulunduğunu söyledi. Böylece yurrtaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun ise 988,5 milyar TL olduğunu kaydetti.