Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan: Varlık Fonu Başkanımı davet ettim

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Varlık Fonu konuşmasındaki sözleri dikkat çekti.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu unutan Erdoğan "BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla da bir görüşmemiz oldu" derken, "BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunları görüştük. Gerek Varlık Fonu Başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu Başkanımı da davet etmiştim" ifadesini kullandı.