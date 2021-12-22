Varank'tan TÜSİAD'a: Başka bir tavır beklemiyorduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD’ın "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" çağrısının eleştirdi.

MÜSİAD Vizyoner 21 Zirvesi'nde konuşan Varank "Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" dedi.

Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, iktisat ilmi dediklerinde sadece kurun yukarı çıkmasını anlıyorlar, kur aşağı doğru gittiğinde kimse iktisat ilminden bahsetmiyor. Sizler de televizyonda sunucuları, yorumcuları izlemişsinizdir. Nasıl lal olduklarını, şekilden şekle girdiklerini, kur aşağı gittiğinde nasıl dillerinin bağlandığını sizler de izlemişsinizdir. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Kur aşağıya geldiğinde hepsinin dilinin nasıl lal olduğunu görmüşsünüzdür. Biz diyoruz ki hiçbir döviz kuru Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek. Sağ olsun, MÜSİAD bunu bilerek konuştu, konuşmaya da devam ediyor."