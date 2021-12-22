Akit yazarından TÜSİAD’a operasyon çağrısı

AKP’ye yakın Yeni Akit yazarı Akif Bedir, 28 Şubat davasını hatırlattı ve TÜSİAD'a operasyon yapılması çağrısında bulundu.

Bedir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski görüşmesinin ardından TÜSİAD’dan yapılan "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” açıklamasına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin “28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri sökülüp, cezaları verilirken, cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar" ifadelerini kullanan Bedir, yazısında şöyle dedi:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başkan Simone Kaslowski ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 'fırsat' gören 28 Şubat zihniyetinin temsilcilerinden TÜSİAD, hükümetin düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırma hedefiyle ortaya konulan yeni ekonomi modeline karşı olduğunu açıklamış.

Bu ülkenin gerçek sahibi olarak kendilerini gören bu azgın azınlık; bu ülkede kendilerinden başka birilerinin yatırımcı, üretici, istihdam eden olmasına, ülke kazancının ülkeye yatırım olarak geri dönmesine razı olur mu? Olmaz…

28 Şubat dönem aktörlerinin yeniden sahneye çıkmaları manidar değil mi?

28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri sökülüp, cezaları verilirken, cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar."