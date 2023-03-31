Varank'tan 'Togg' açıklaması: Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'daki teslimat sürecine ilişkin "İnşallah pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Emine Hanım ile beraber sipariş vermişlerdi, araçlarını teslim edeceğiz" dedi.

Varank "Bunun ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den (İlham Aliyev) randevumuzu aldık. İnşallah ikinci aracımızı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da şirket, planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak" diye konuştu.

KOSGEB Basın Merkezi'nde kurum tarafından yürütülen KOBİGEL Programı'nın sonuçlarını açıklayan Varank program kapsamında 6 bine yakın başvuru olduğunu belirtti.

'Muhalefet hayata geçirdiğimiz ne varsa vaat ediyor'

Deprem bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik acil ve kapsamlı destek programları oluşturduklarını kaydeden Varank Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söyledi:

"Türkiye'ye 7 cumhurbaşkanı yardımcılı bir kaos düzeni vadeden 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremler sonrası farklı açıklamaları oldu. Bir tanesi şöyle, 'Teşvikler verip, insanların afet bölgesinde yatırım yapmasını sağlayacağız.' Biz zaten depremde yıkıma uğrayan ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil ettiğimizi, bu ilçeleri en üst seviye teşviklerden faydalandıracağımızı ilan etmiştik. Görüyorsunuz muhalefetin en büyük problemi bu. Aynısını ABD'den ithal danışmanlarıyla hazırladıkları 'sözüm ona' vizyon belgelerinde de yaptılar. Mevcut durumu araştırmadan, göz boyayıcı vaatler ortaya koymaya çalışıyorlar. Hayata geçirdiğimiz ne varsa bulup bunu vaat olarak vatandaşlarımızın önüne koyuyorlar. İnsan bir şey söylemeden ve vaatte bulunmadan önce, bununla ilgili araştırma yapmaz mı? İş yapmak değil, derdiniz göz boyamak olunca demek ki hiçbir şeyin önünü arkasını araştırmadan bu vaatleri ortaya atıyorsunuz."