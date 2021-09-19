Varank'tan CHP'ye: Gidin Yunanistan'da siyaset yapın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün "Mavi Vatan" hakkındaki açıklamasını hedef alan Varank "Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum; ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan’ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan’da siyaset yapın" dedi.

Varank şunları söyledi:

"Dün gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili var. Eski bir büyükelçi, bir monşer diyebiliriz. Şöyle bir cümle kullanmış, diyor ki; Mavi Vatan yayılmacılık demektir. Bakınız, siyaseten hep birlikte mavi vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok. Mavi Vatan demek; hak ve menfaatlerimizin olduğu her bölgede varlığımızı sürdürmek demektir. Mavi Vatan bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir. Eğer bir emekli büyükelçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Baş Danışmanı 'Mavi Vatan yayılmacılıktır' diyorsa aslında boşa çalışıyoruz demektir. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum; ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan’ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan’da siyaset yapın."

Çeviköz ne demişti?

Çeviköz Karar TV'de katıldığı programda "Mavi Vatan söylemi AKP iktidarının dış politikayı askerileştirme ve biraz daha agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylem. Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram idi. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" demişti.