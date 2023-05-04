Varank: Uluslararası şirketler Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dünyadan yatırım alan bir cazibe merkezi haline geldiğini iddia etti, küresel tedarik zincirindeki kırılmalar başta olmak üzere pek çok sebepten dolayı uluslararası şirketlerin Türkiye'yi güvenli liman olarak gördüğünü söyledi.

Mustafa Varank, Macaristan'ın Türkiye'deki ilk medikal yatırımı olan Medicor Medical'de, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, şirketin ülkeye yapacağı yatırım vesilesiyle mutluluk duyduğunu söyledi.

Karşılıklı üst düzey ziyaretler, kurulan istişare mekanizmaları ve yapılan yatırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerde her alanda ivme yakaladıklarını öne süren Varank, "Ülkemizin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duyduğu güveni yaptıkları yatırımla gösteren Macar Medicor şirketinin değerli yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırım, medikal sektöründe ülkemizde yapılan ilk Macar yatırımı olması sebebiyle önemli ve anlamlı" ifadesini kullandı. (AA)