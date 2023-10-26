Van'daki Atatürk Stadyumu'na yeni isim önerisi: Hem gerici hem aşiret reisi

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun adının "Veysel Ürüm Şehir Stadyumu" olarak değiştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı. Son milletvekili seçimlerinde AKP'den aday adayı olan Veysel Ürüm'ün aşiret lideri olması dikkat çekiyor.

Vanspor Başkanı Feyat Kıyak Van’da yayın yapan bir televizyon programında, şehir stadına yönelik açıklamalarda bulunarak, yıllardır yenilenmesi ve adının değiştirilmesi için çağrıda bulundukları Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun isminin değiştirileceğini söyledi.

Kıyak, yaptığı açıklamalarda, “Veysel Ürüm, Vanspor için önemli bir değerdir. Kendisinin rızasını aldık. İmzalar atıldı, anlaşmalar yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de görüştük. Bakanlıktan onay bekliyoruz. İnşallah 2023-2024 sezonunda Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun adı Veysel Ürüm Şehir Stadyumu olarak değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.