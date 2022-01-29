Van'da yurttaşlar yeterli sağlık hizmet alamıyor

Van’da ve ilçelerindeki hastanelerde yurttaşlar yıllardır yeterli sağlık hizmeti alamıyor. Bazı hastaların kilometrelerce yol gitmek zorunda kaldığı öğrenilirken, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan da konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

"Nüfusu 1,3 milyona yaklaşan Van’da ve onbinlerce kişinin yaşadığı ilçelerde en temel alanlarda bile doktor, sağlık personeli, tıbbi teçhizat ve ilaç temini konularında eksiklik olduğu bilinmelidir" diyen Orhan, birçok hastanın uygun teşhis ve tedavi koşulları sağlanmadığından uzun süre iyileşemediği hatta bu nedenle yaşamını yitirenler olduğunu söyledi.

'Nüfusu 40 bine yakın olan ilçede doktor sayısı 20 kişi altında'

Orhan şunları söyledi:

"Van il merkezine 40 kilometreden fazla uzak olan Gevaş (Westan) ilçemizde binası bulunan devlet hastanesinin; kadro, tıbbi cihaz ve altyapısının yetersiz olduğuna ilişkin çok yoğun bildirimler partimize iletilmektedir. Nüfusu 40 bine yakın olan ilçede doktor sayısının 20 kişi altında olduğu, birçok anabilim dalında doktor veya bölüm bulunmadığı, radyoloji ve tetkik birimlerinde yeterli teçhizat ve kadronun bulunmadığı hastanede Ortopedi, Göğüs, KBB, FTR, Cildiye-Yanık, Göz, Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri ve Beyin Cerrahi gibi bölümlerde ise hiç doktor bulunmadığı bilinmektedir.

Öte yandan Gevaş hastanesinde konulan tanı ve teşhislerin başka bir hastaneye gidildiğinde aynı şekilde tanılanmadığı ve çok büyük oranda farklılıklar tespit edildiği ifade edilmektedir. Bu durumun Van genelindeki ilçe devlet hastanelerinde olduğu yönünde yaygın bir görüş mevcuttur. Çocuk, anne-gebe, yaşlı ve süreğen hastalığı olan engelliler için ise var olan birimlerin yeterli sağlık hizmeti sunamadığı ifade edilmektedir. Gevaş’a bağlı uzak mahallelerde yaşayan yurttaşların Gevaş’a ve Van’a erişiminde güçlük yaşanan kış ayları döneminde erişilebilir kamusal sağlık hizmetleri daha da hayati bir rol almaktadır. Gevaş’ta koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon sağlık hizmetleri de geliştirilmelidir."