Van'da yurttaşlar yeterli sağlık hizmet alamıyor

Van’da ve ilçelerindeki hastanelerde yurttaşlar yıllardır yeterli sağlık hizmeti alamıyor. Bazı hastaların kilometrelerce yol gitmek zorunda kaldığı öğrenilirken, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan da konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.
"Nüfusu 1,3 milyona yaklaşan Van’da ve onbinlerce kişinin yaşadığı ilçelerde en temel alanlarda bile doktor, sağlık personeli, tıbbi teçhizat ve ilaç temini konularında eksiklik olduğu bilinmelidir" diyen Orhan, birçok hastanın uygun teşhis ve tedavi koşulları sağlanmadığından uzun süre iyileşemediği hatta bu nedenle yaşamını yitirenler olduğunu söyledi.
'Nüfusu 40 bine yakın olan ilçede doktor sayısı 20 kişi altında'
Orhan şunları söyledi: