Kavgayı Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve İstanbul Grubu kazandı: Gül neden görevden alındı?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece yarısı görevden alınanlar arasına eklendi, onun görevden alınışı da "görevden affını istedi" diyerek sunuldu.

Peki, Gül'ün görevden alınmasına giden süreç nasıl gelişti?

Uzun süredir Soylu'nun hedefindeydi

Abdülhamit Gül'ün görünen en büyük rakibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu.

Soylu tarafından açık açık birçok kez hedef alınan Gül, her seferinde medya üzerinden Soylu'ya net yanıtlar vermişti.

Soylu'nun Peker'in hedefinde olduğu yayında dahi Abdülhamit Gül'e yönelik eleştiriler yöneltmesi dikkat çekmiş, bu başlıkta suçun İçişleri'nde değil, hukuk tarafında olduğunu öne sürmüştü.

İkili arasındaki kriz Soylu'nun annesine küfür eden ismin serbest bırakılmasına medya üzerinden tepki göstermesiyle tepe noktasına çıkmış, Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" demişti.

Soylu'nun geçtiğimiz aylardaki tepki çeken "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin" sözlerine de yanıt veren Gül, "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin' değil, 'hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" ifadesini kullanmıştı.

Bu tartışmaların sürmesi sonrası geçtiğimiz yılın sonuna doğru ikili arasındaki kavgayı Soylu'nun kazandığı, Gül'ün bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınacağı belirtiliyordu.

Soylu'nun Gül'e yönelik "pasif kaldığı" eleştirileri yaptığı, ötesinde Soylu'ya verdiği destekle bilinen Bahçeli'nin de hukuk alanında yaşanalardan rahatsız olduğu ve Gül'ü istemediği öne sürülüyordu.

Berat'a da sert çıkmıştı: Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar

Damat Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen medya grubunun "yargıda FETÖ'cüler hâlâ etkin" çıkışı, Gül'ün yaşadığı bir diğer kriz başlığıydı.

Yargıdaki güç savaşında herkes yeni mevzi elde etmek isterken çıkan bu gürültü sonrası Gül'den beklenmeyen bir çıkış gelmiş, Berat Albayrak'ı hedef alarak "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Grubu ve Gül

Tarikat ve cemaatlerin güç kavgasına sahne olan Adalet Bakanlığı'nda Gül'ün en büyük rakiplerinden biri İstanbul Grubu'ydu. Erdoğan'ın avukatları olarak bilinen grup yargıda giderek güç kazanırken, gelinen nokta bir kriz halini almıştı.

Gül'ün HSK'nın İstanbul Grubu ağırlıklı bileşeniyle yaptığı ilk toplantıda "Yargının hiçbir ideolojisi, hiçbir cemaati, hiçbir grubu, hiçbir taassubu olamaz" sözleri bir mesaj olarak algılanmış, HSK'nın yeni bileşiminin Gül'ün karşı çıkmasına rağmen Erdoğan'ın onayıyla belirlendiği iddiaları gündeme gelmişti.

Adalet Bakanlığı’nın 'eski' Cemaatçi patron Fettah Tamince hakkında verilen 'takipsizlik' kararını kaldırması Gül'ün İstanbul Grubu'yla kavgasının açık bir işareti olarak algılanmıştı. Tamince'nin aklanmasının İstanbul Grubu eliyle sağlandığı iddiaları uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Gelinen noktada Gül, AKP içindeki birçok farklı grubun hedefinde yer alırken, süreç sürpriz olmayan bir şekilde, bir gece yarısı kararıyla sonlanmış oldu.