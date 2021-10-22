Van'da üniversite öğrencileri yeniden ayakta

Geçtiğimiz günlerde yurtlardaki kötü koşullar ve kantinlerdeki fahiş fiyatları protesto etmek için bir araya gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Melikşah KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler Rektörlüğe yürümüştü. Taleplerini açıklayan öğrencilere Rektör Hamdullah Şevli, "sorunları hep birlikte çözecekleri" iddiasında bulunmuştu.

Eylemlerin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken yemeklerden kurt, böcek, yabancı cisimler çıkmaya devam etti. Sabrı taşan öğrenciler gece saatlerinde tekrar Röktörlüğe yürüdü. Öğrencileri engellemek için kampüse polis getirilerek yürüyüşü sona erdirmeleri için uyarı yapıldı.

'Sorunlara somut temel çözümler istiyoruz'

Dün geceyi ayakta geçiren öğrenciler ve akademisyenler soL okurlarına okuldaki son durumu anlattı.

Üniversite öğrencisi Hikmet: Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde dördüncü sınıf öğrencisiyim. KYK yurdunda çıkan yemeklerin hijyen konusunda kötü olması, fahiş fiyatlar, KYK yurtlarının barınma konusunda niteliksiz olması ve bunun üzerine bizler de barınma ve insanca yaşama hakkımızı almak için bu olayları protesto ettik. Karşımıza Rektörün boş vaatleri ve polislerin, çevik kuvvet müdahalesi çıktı. Biz bu sorunlara somut, temel çözümler istiyoruz. Aksi taktirde bu eylemler devam edecektir.

'Hakkımız olanı istediğimiz için düşmanca muamele görüyoruz'

Üniversite öğrencisi Şevin: Temizlik malzemesi adına hiçbir şekilde bir temin söz konusu değil ve oda temizliklerini biz öğrenciler yapıyoruz. Bir öğrenci olarak hem derslere hem oda temizliğine yetişmekte zorlanıyorum. Üstelik bu bizim sorumluğumuza değil. Buraya bir sürü para istiyorlar. Yemeklerin hijyenik olmamasından da oldukça rahatsızım. Mecbur olmadığım sürece yemekhanede yemek yememeye çalışıyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağım.

Rahatsız olduğumuz bir diğer konuysa okulun öğrencisi olmamasına rağmen okula rahat bir şekilde giren insanlar. Kim olduklarını bilmiyoruz neden geldiklerini anlamıyoruz, bu durum beni tedirgin ediyor. Bulunduğumuz ortamda kimse kimseyi umursamıyor ve bir sorunla karşılaştığımızda herkes bir başkasına yönlendirip başından salıyor. Dün gerçekleşen protestoyu destekliyorum ve sonuç alana kadar devam etmesi taraftarıyım.

Mehmet de, hakları olan insanca barınma hakkı, hijyenik yemek gibi talepleri nedeniyle yönetim tarafından kendilerine düşmanca davranıldığını anlattı. Yemeklerden sürekli yabancı ve atık maddelerin çıktığını ifade eden Mehmet, "Daha geçen gün Rektörlüğe yürüdük tepikimizi gösterdik. Bugün tekrar yemeklerden pislik çıktı. Ne yapalım? Nasıl anlatalım derdimizi" diye konuştu.

'Öğrencilerimizle birlikte sorunları çözeceğiz'

Öğrencilerini yalnız bırakmayan akademisyenler de dün akşam gerçekleşen eylemde öğrencilerinin yanında olacağını ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Okuldaki olaylar hakkında soL'a konuşan bir akademisyen şunları söyledi:

"Birkaç gecedir kampüste öğrenciler ayakta. Başıboş gezen köpeklerden şikayetle yükselen sesler yurtlardaki barınma ve yemek sorununa da dikkat çekti. Öğretim üyeleri olarak öğrencilerimizin taleplerine gerekli geri dönüşlerin yapılmasını ve kampüsümüzde ve sınıflarımızda sadece bilim ve eğitimin tartışılmasını istiyoruz. Türkiye genelinde büyük bir sorun olan yurtlardaki barınma sorununa çözüm bulunmasını, sağlıksız ve fahiş fiyatlı yemeklerin insani standartlara çekilmesini talep ediyoruz. Bu üniversite, bu kampüs, bu şehir; öğrencisiyle, hocasıyla, yerel halkıyla hepimizindir. Sorunlarımızı çözüp asli işlerimize odaklanmalıyız."