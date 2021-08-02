Van'da sel üçüncü gününde devam ediyor

Van'da günlerdir etkisini artıran yağışlar bugün de sele neden oldu. Daha önce 13 mahalleyi etkileyen sel nedeniyle bugün Başkale ilçesinin merkezinde çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı, araçlar çamurlu suyla sürüklendi.

Bölgeye hâlâ yeterli yardım yapılmamışken onlarca yurttaş evsiz kaldı.

Şimdiye kadar selde, 8 ev yıkıldı, 30 evde de hasar oluştu. Binlerce hayvan öldü, tarım alanları tamamen kullanılmaz hale geldi.

Dünkü sel sonrası Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasar meydana gelmiş, bir kadın sele kapılmaktan son anda kurtarılmıştı.

Kentteki selden en çok Kale Mahallesi, Çarşı Merkezi ve Yeni Mahalle'nin etkilendiği belirtiliyor.