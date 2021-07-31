Van'da sel felaketi: Evler yıkıldı

Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçelerinde 4 gündür etkili olan yağış sonrası pek çok bölgede sel meydana geldi. Van-Hakkari karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kalırken, onlarca kişi yolda mahsur kaldı.

13 mahalleyi etkileyen sel bugün etkisini artırarak devam etti. Özellikle Başkale'yi vuran sel nedeniyle köylerde bazı evler yıkıldı. Hayvanlar sele kapılırken, bir kadın son anda kurtarıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle:

"28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçemizde meydana gelen sağanak yağış ve sel felaketi bugün (31 Temmuz Cumartesi) etkisini artırarak Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasara yol açmıştır.

Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmazken, sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."