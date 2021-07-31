Van'da sel felaketi: Evler yıkıldı

Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçelerinde 4 gündür etkili olan yağış sonrası pek çok bölgede sel meydana geldi. Van-Hakkari karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kalırken, onlarca kişi yolda mahsur kaldı.
13 mahalleyi etkileyen sel bugün etkisini artırarak devam etti. Özellikle Başkale'yi vuran sel nedeniyle köylerde bazı evler yıkıldı. Hayvanlar sele kapılırken, bir kadın son anda kurtarıldı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Valilik açıklaması şöyle: