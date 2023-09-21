Van'da saldırıya uğrayan hekim için TKP'den açıklama: 'Şiddetin kaynağı AKP'dir'

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Musa Peker, bir hastanın saldırısına uğramış ve yaralanmıştı.

Konuyu kamuoyuna duyuran Hekim Birliği, yaptığı açıklamada "Meslektaşımız Dr. Musa Peker'in uğradığı saldırı sonucunda burnu kırıldı ve KBB servisine yatışı yapılarak tedavi altına alındı. Meslektaşımıza Hekim Birliği olarak geçmiş olsun diyoruz" demişti.

Saldırıya uğrayan hekimin, yatışının yapıldığı Kulak Burun Boğaz servisinde bugün ameliyata alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuya dair bir açıklama da Türkiye Komünist Partisi Van İl Örgütü'nden geldi.

'Şiddeti besleyenlerin şiddeti çözme ehliyeti de yoktur'

TKP Van İl Örgütü, saldırıya uğrayan Dr. Musa Peker hakkında yaptığı açıklamada sağlıkta şiddetin meşrulaşmasına AKP'nin hizmet ettiğini ifade etti.

Yapılan açıklama şöyle:

"Sağlık emekçilerine şiddete bir yenisi daha eklendi. Van’da son haftada ikinci şiddet vakası İpekyolu 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Sağlıkta şiddetin sorumlusu sonuna kadar sağlığı piyasalaştıran, şiddeti meşrulaştıran AKP iktidarıdır. Şiddeti besleyenlerin şiddeti çözme ehliyeti de yoktur.

'Bu düzen değişmeden sağlıkta şiddet de son bulmayacaktır'

Emekçilere karşı her türlü şiddetin kaynağında toplumsal eşitsizlik üreten, emek sömürüsüne dayanan, bilim ve emek düşmanı sermaye düzeni bulunmaktadır. Bu düzen değişmeden sağlıkta şiddet de son bulmayacaktır. Tüm emekçileri sağlıkta şiddete son vermek için bu düzeni yıkma mücadelesine çağırıyoruz.

Sağlık emekçileri yalnız değildir! Van’da sağlık emekçilerine yönelik her türlü şiddetin karşısında ve takipçisi olacağız!"