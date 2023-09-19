Şanlıurfa'da 3 doktor saldırıya uğradı: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da doktorları darp eden hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şanlıurfa Esentepe Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre hasta yakınları ile doktorlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 1'i kadın 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Hastane polisinin müdahale ettiği olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken darp edilen doktorlar aynı hastanede müşahede altına alındı.

‘Olayı yakından takip ediyoruz’

Olayın duyulmasının ardından hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Şıldak, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı. (ANKA)