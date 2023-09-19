Ümraniye'de kadın cinayeti: Yaraladı, tutuklanıp tahliye oldu, öldürdü

Ümraniye’de oturan 25 yaşındaki Fatoş Çetin, daha önce kendisini kaçıran ve bıçaklayan Mehmet Dinç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Dinç, Çetin’i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre, sabah saatlerinde kızının kaldığı odaya gelen baba Erdal Çetin, kızını cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin'in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından Fatoş Çetin'in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise akşam saatlerinde Ataşehir'de yakalandı.

3 ay önce de bıçaklamış, tutuklanmış, tahliye olmuş

Mehmet Dinç'in 4 ay önce de Fatoş Çetin'i bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan baba Erdal Çetin, "3-4 ay önce yine gelmişti, mutfakta meyve bıçağıyla bıçaklamıştı. Meyve bıçağı kırılmıştı. Biz şikayet edince tutuklandı. 3-4 ay cezaevinde yattı. Kızım ona istemediğini söyleyip gitmesini istiyordu. Benim çocuğumu kaçırmıştı, çocuğum onun yanında 1-1.5 sene kaldı. Sonra çocukları oldu. Kızımı evde sopayla, kemerle dövermiş. Kızım, sığınma evine gitmişti" diye konuştu.